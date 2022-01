Perinetti: “Il Napoli può essere l’alternativa all’Inter. Januzaj? Ragazzo interessante”

Giorgio Perinetti, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Napoli? Già quest’estate non facendo ha fatto bene, ha mantenuto l’ossatura standard. Ha avuto problemi di infortuni ma mi pare che la scelta sia coerente e produttiva. Januzaj? Ragazzo interessantissimo e di talento, vediamo cosa sarà. Mi pare però che la scelta di mantenere quest’organico sia giusta, il Napoli si può porre come l’anti-Inter. Ora c’è un derby di Milano alle porte, legittimo poi che il Napoli possa tentare di disturbare l’Inter, che ha pure la componente Champions League. Il Napoli mantenendo quest’organico ha le carte in regola per porsi come alternativa all’Inter”.