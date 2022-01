Il Corriere dello Sport parla del mercato, non invernale, ma estivo: il Napoli avrebbe messo nel mirino il difensore del Verona Casale, ma non ci sono solo gli azzurri.

Infatti, in corsa per il calciatore, ci sono altri due club in Serie A: il Milan e la Lazio, con quest’ultima che è in pole position al momento. Proprio i biancocelesti potrebbero già bloccare il calciatore in queste ultime ore di mercato, per la prossima sessione.