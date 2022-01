Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha parlato della squadra di Spalletti e della stagione in corso a Canale 21: “Il Napoli vincerà sicuramente contro il Venezia: non c’è storia. I giocatori credono nello scudetto e questo è l’importante. Quest’anno tutte le rose sono inferiori di un gradino agli azzurri”.