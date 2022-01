Sky Sport lancia una bomba di mercato; infatti, il Torino, altra società che sta facendo bene in questo mercato e che sta facendo diverse operazioni, ha chiuso per un colpo in difesa.

Il ds Vagnati ha infatti chiuso l’acquisto di Gatti, giovane promettente difensore del Frosinone, che si trasferirà subito a Torino per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

I granata, dunque, sono stati lesti e hanno saputo prendere un difensore che è sulla bocca di tanti e a cui guardavano tante squadre.

Fonte: Sky Sport