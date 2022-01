Napoli Primavera, Cioffi e Ambrosino riportano gli azzurrini alla vittoria dopo due mesi

Dopo una serie di focolai nati nelle varie squadre, che hanno portato al rinvio di ben quattro partite di campionato, le selezioni Primavera sono ritornate in campo tra la giornata di ieri e di oggi. Stamane, al campo sportivo “Begato”, si sono sfidate Genova e Napoli per uno scontro diretto nella parte alta della classifica.

Nonostante il buon momento di forma dei padroni di casa, sono i ragazzi di Frustalupi a dominare la partita sin dal primo minuto. Un equilibrio che si è sbloccato con un destro chirurgico di Cioffi al 7′ a sorprendere l’estremo difensore avversario.

La partita sembra essere ormai a portata di mano per gli “azzurrini” ma un doppio attacco dei rossoblù ha spaventato la retroguardia protetta da Idasiak che ha risposto prontamente. Ed è proprio in contropiede che gli ospiti, al minuto 94, mettono un sigillo alla sfida con il solito Ambrosino che in velocità supera tutta la difesa avversaria per battere nuovamente Corci.

A nulla serve un ultimo sussulto genoano firmato Nesci. Il Napoli primavera esce da una spirale negativa di tre sconfitte consecutive contro Inter, Cagliari e Roma e sale al settimo posto a pari merito con Sampdoria e Atalanta, con vista al secondo posto che è distante solo tre punti.