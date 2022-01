Valentini, ex FIGC: “De Laurentiis ha ragione! Le norme anti-covid non sono chiare”

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il presidente De laurentiis ha ragione! La Lega di Serie A si è mossa tardi e male, anche le decisioni del Governo sono state strane, 5000 fa differenza tra il Maradona e il Castellani. Gravina ha chiesto un tavolo tecnico alla Sottosegretaria Vezzali. Ci sono delle cose su cui bisogna ragionare. Questa guerra si combatte ragionando su numeri e cose da fare. De Laurentiis ha ragione a sostenere che il Governo debba intervenire per cambiare le cose. Il calcio non riceve assolutamente nulla pur producendo tanto. Il mondo del calcio paga anche tasse per il 70% dello sport italiano. Bisogna ragionare per termini di sviluppo industriale ma anche sugli eccessi.

Napoli per il calore e la passione è una delle piazze più importanti d’Italia, De Laurentiis ha ragione a chiedere che cada questo muro dei 5000 spettatori per puntare al 100% della capienza”.