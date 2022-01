Pavarese: “Quando il Napoli era a +7, avevamo detto che non era una fuga. Possiamo fare lo stesso discorso con l’Inter ora”

Luigi Pavarese, ex ds del Napoli, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del campionato del Napoli. Le sue parole:

SULLE VOCI DI UNA POSSIBILE CESSIONE DEL CLUB – “Ho la sensazione che si sta cercando di creare zizzania in un momento del campionato molto delicato. Queste voci vanno solo a nuocere la tranquillità dell’ambiente. Il Napoli deve credere di poter fare parte della corsa Scudetto, ha tutte le caratteristiche per farlo. Quando era a +7, avevamo detto che non era una fuga, quindi non lo è quella dell’Inter ora. Noi dobbiamo fare risultato a Venezia e il Milan nel derby contro l’Inter, accorciando le distanze”.

SULLE PARTITE CON EMPOLI E SPEZIA – “C’è stata una maledizione dalla gara con l’Inter, con gli infortuni di Anguissa, Fabian Ruiz ed Osimhen. Con l’Atalanta ci sta che perdi, ma sono tutte partite dove hai avuto l’occasione di pareggiare. Con Empoli e Spezia non abbiamo subito tiri in porta e abbiamo perso per 1-0, probabilmente non abbiamo creato quanto siamo abituati, ma è una squadra che ha giocato ed era viva”.

SULLO SCUDETTO – “Ho cominciato a sognarlo dalla gara di Salerno, ma si vedrà”.