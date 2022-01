Il Napoli Primavera perde un centrocampista. È terminata l’avventura in azzurro di Aziz Touré, centrocampista che il club azzurro aveva preso in prestito nell’ultima campagna acquisti. Non un’esperienza entusiasmante in azzurro per il classe 2002, che ha collezionato solamente 4 presenze alla corte di Frustalupi. Touré tornerà al Palermo.