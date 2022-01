D’Amico: “Insigne non avrebbe potuto fare scelta migliore: la MLS ha una qualità irrinunciabile”

Andrea D’Amico, procuratore, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare del calciomercato americano e del trasferimento di Lorenzo Insigne in MLS. Le sue parole:

“Abbiamo in mente due profili per il Toronto, ma non si è mai parlato né di Belotti né di Destro. La cosa più importante era Insigne, poi il mercato a Toronto chiude ad aprile. Le operazioni si fanno a febbraio, dovremmo vedere gli esuberi e i mancati rinnovi. Insigne? La MLS offre una qualità generale irrinunciabile, non avrebbe potuto trovare gratificazione migliore altrove in ogni senso”.