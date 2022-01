Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è soffermati su Victor Osimhen, e su qualche atteggiamento talvolta al di sopra delle righe:

“Dai, fa’ il bravo Victor. Fallo per te, mica per gli atri, per non buttare via quel talento esagerato che ancora implode ed ha semplicemente bisogno di essere indirizzato. Fallo perché non sarebbe giusto poi un giorno trovarsi etichettato come un bad boy. Adriano e Balotelli hanno già dato”.