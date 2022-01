Bergomi: “Il Napoli è ancora favorito. Spalletti sta lavorando bene”

Beppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. L’opinionista ha commentato le ultime notizie in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Io ho messo il Napoli favorito alla prima giornata, non pensavo di vedere l’Inter lì dopo le cessioni. Complimenti al lavoro di Inzaghi, ma il Napoli è straordinario e Spalletti ha tenuto duro nel momento difficile, ci sono giocatori che sono determinanti e che sono mancati, come Fabian, Osimhen, Anguissa e Koulibaly, ma la squadra è lì e non ha mai accampato alibi.

Osimhen? Il Napoli ha giocato comunque bene, ma senza Osimhen ha dovuto cambiare gioco, lui è uno che ti ripulisce anche le palle alte. Spalletti sta lavorando bene e mi fa piacere per Juan Jesus che s’è fatto trovare pronto. I centrali devono completarsi bene, Rrahmani è attento, concentrato, il difensore deve necessariamente giocare bene tutte le partite. Non può sbagliare”.