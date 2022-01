Il giornalista ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tg Sport Rai. Ecco quanto detto:

“Mi arrivano solo conferme sul mancato arrivo di Olivera a gennaio. Trattativa aperta ma non chiusa come più volte ribadito in questi giorni. Seguito nel ruolo anche Pedraza del Villarreal: il Napoli ad oggi vanta buone relazioni tecniche ma il club non si è ancora mosso con il sodalizio spagnolo. Smentite sul possibile passaggio di Ghoulam alla Lazio”.