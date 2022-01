Rrahmani: “Il mio essere kosovaro è quasi un peso. Scudetto? Sono diventato scaramantico, non ne parlo”

Nella giornata di domani il quotidiano Il Roma pubblicherà un’intervista fatta in esclusiva al difensore del Napoli Amir Rrahmani.

Uno dei giornalisti della suddetta testata, Salvatore Caiazza, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, anticipando alcune parole del difensore azzurro:

“Le critiche per il mio errore ad Udine nella passata stagione derivano dal fatto che sono kosovaro e quindi che la mia nazionale non sia molto conosciuta nel mondo a livello calcistico. Scudetto? Non ne parlo, sono scaramantico”.