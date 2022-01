Parolo: “Il Napoli ha passato il momento difficile delle tante assenze, potrebbe giocarsela per lo scudetto”

Marco Parolo, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare della Serie A e delle gerarchie. Di seguito le sue dichiarazioni: “Serie A? Togliendo l’Inter dalla discussione, Milan e Napoli hanno ancora un vantaggio sulla zona Champions anche se i rossoneri si giocano un grosso jolly nel derby con i nerazzurri il 5 febbraio. Se andasse male potrebbero esserci dei problemi e i rossoneri dovrebbero iniziare ad avere paura e guardarsi alle spalle. Diverso il discorso per gli azzurri, che hanno passato il periodo difficile di gennaio delle tante assenze e che ora potrebbero giocarsela anche per lo scudetto”.