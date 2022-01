Il Mattino – Mancini glissa su Insigne: non è il momento di pensare al Toronto

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha glissato le domande su Insigne.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il tecnico si è limitato a dire che il problema attualmente è inesistente data la sua militanza fino a giugno in Serie A: “Il ragionamento di Roberto Mancini è facile. Molto facile: d’altronde, già deve avere i nervi a fior di pelle per essersi rovinato la vita e per aver portato l’ Italia di nuovo sull’ orlo del precipizio. Dunque normale che la questione del suo numero 10 che ha preso armi e bagagli per andarsene a Toronto, vuole porsela il più tardi possibile. Dunque, la risposta è legata al breve periodo. Ed è normale, quando si parla di Lorenzo Insigne, che l’ unico orizzonte che conta è quello dei playoff per il Qatar 2022: “Per marzo non ci saranno problemi perché starà ancora qui e anche per le partite di Nations League a giugno credo che non ci

saranno intoppi. Poi è chiaro che faremo come per tutti le valutazioni in base al momento”

Insigne è ancora un calciatore del Napoli e Mancini, come è giusto che sia, preferisce parlare al presente.