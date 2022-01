Il Mattino – La fascia sinistra potrebbe avere un nuovo protagonista: l’exploit di Zerbin

Dopo l’addio di Insigne, a Napoli, potrebbe sfondare il talento di Alessio Zerbin.

Ne ha parlato l’edizione de Il Mattino, secondo cui l’esterno sinistro di 22 anni starebbe impressionando tutti a Frosinone in Serie B e potrebbe realmente diventare un perno della prima squadra in futuro dopo l’addio di Insigne: “Zerbin è un attaccante esterno che parte da sinistra e si accentra. I suoi gol e i suoi assist sono frutto di qualità pregiatissima e di una grande capacità di saltare l’ uomo. La giocata è spesso vincente e nella maggior parte dei casi si trasforma in qualcosa di buono. Un giocatore ideale per il 4-3-3, perché dotato di un passo lungo per andare in velocità sugli avversari e creare la superiorità numerica. Il sogno nel cassetto resta la chiamata da parte di Spalletti, almeno per il ritiro estivo. In quel contesto, infatti, Zerbin dovrà giocarsi le sue carte e dimostrare di meritare una conferma in vista della stagione che verrà. Con l’ addio di Insigne, infatti, si libererà uno slot per la fascia sinistra e dopo l’ ottima stagione con la maglia del Frosinone, Alessio si candida di prepotenza per raccogliere l’ eredità del capitano azzurro”.

Il Napoli ha gli occhi puntati su Zerbin e non ha intenzione di scrollarglieli di dosso.