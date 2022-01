Valcareggi: “Per me questo ragazzo diventerà il miglior difensore centrale italiano”

Il vulcanico agente Furio Valcareggi, procuratore tra gli altri di Alessio Zerbin, calciatore di proprietà del Napoli in prestito al Frosinone, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha consigliato un acquisto a Cristiano Giuntoli:

“Fossi nel club azzurro lo prenderei fin da subito, per me questo ragazzo diventerà il miglior difensore centrale italiano. Ha qualità, tecnica, senso della posizione. E’ un grande talento e può diventare senza ombra di dubbio un fuoriclasse assoluto”. Ha evidenziato Valcareggi.

Parliamo di Gatti, già seguito da Giuntoli e non solo:

“E’ uno di quei calciatori su cui vale la pena investire, per me è fortissimo, ed ha tutto per diventare un top player di livello assoluto. Fossi nel Napoli non me lo farei scappare. Ma conoscendo Cristiano, capace come pochi, sicuramente già lo starà trattando. Ripeto, se il Napoli lo prende fa un affare senza ombra di dubbio”.