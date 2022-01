Stojanovic, l’agente: Se arrivasse la chiamata del Napoli? Giuntoli lo conosce molto bene.

Amir Ruznic, agente tra gli altri di Stojanovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si gonfia la rete, programma in onda su Radio Marte:

“Si tratta di un calciatore di qualità, sta facendo molto bene al primo anno in Italia. Mi hanno contattato squadre, ma la dirigenza dell’Empoli ha parlato in modo chiaro: a gennaio il giocatore non si muove. Assomiglia a Giovanni Di Lorenzo, le caratteristiche sono quelle: bravo nella fase difensiva, gli piace attaccare e spingere nell’uno contro uno”.

“Stojanovic mi sta parlando molto bene di mister Andreazzoli, ha un ottimo lavoro con il mister. Se arrivasse la chiamata del Napoli? Giuntoli lo conosce molto bene. Non so che abbia lui in testa, ma ne abbiamo parlato diverse volte in passato. Non ci sono trattative in corso al momento e, come ho detto in precedenza, certi discorsi devono comunque essere rinviati alla sessione estiva di calciomercato. Stojanovic è in prestito, c’è obbligo di riscatto automatico in caso di salvezza. Da lì in poi si vedrà…”, ha aggiunto l’operatore di calciomercato.