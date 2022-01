Il Napoli è piombato da mesi sul terzino sinistro dell’Empoli, Fabiano Parisi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, non è l’unico giovane che interessa alla dirigenza azzurra che avrebbe messo nel mirino anche altri due calciatori, entrambi difensori centrali. Parliamo di Mattia Viti, sempre dell’Empoli, e Federico Gatti del Frosinone, entrambi con una grande concorrenza. A centrocampo piaccioni Ivan Ilic del Verona e Samuele Ricci, sempre dell’Empoli, così come Nedim Bajrami.