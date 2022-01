Malfitano contro l’agente di Insigne: “Non so chi sia questo e da dove venga”

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, in occasione del “Malfitano Football Club” su Minformo Tv, ha lasciato alcune dichiarazioni contro Vincenzo Pisacane, l’attuale agente di Insigne:

“Io ho lavorato ed ho organizzato interviste con i miglior manager italiani nella mia carriera giornalistica. Non so chi sia questo Pisacane e da dove venga. Insigne deve stare tranquillo ed essere utile alla causa fino a fine campionato”. Ha evidenziato l’esperto giornalista partenopeo della Gazzetta dello Sport.

Inoltre, sul momento della squadra azzurra, aggiunge: “Sono molto ottimista sulla stagione del Napoli, darà filo da torcere all’Inter, le candidate allo scudetto saranno solo loro. Non so la Juventus come abbia fatto a prendere Vlahovic.

Credo sarà un colpo che potrà portare al massimo la conquista della zona Champions per i bianconeri. De Laurentiis è un genio, se avesse più spazio e possibilità farebbe cose incredibili. Io e il calcio mondiale perdiamo un personaggio straordinario: il mio amico Gianni Di Marzio. Un abbraccio alla sua grande famiglia”. Ha concluso Malfitano.