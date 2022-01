Lobotka simbolo della rivoluzione attuata da Spalletti nel Napoli

Luciano Spalletti ha recuperato alcuni calciatori che con Gennaro Gattuso erano finiti ai margini del progetto. Su tutti, Amir Rrahmani e, soprattutto, Stanislav Lobotka. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, lo slovacco è il simbolo della rivoluzione del nuovo tecnico che ha creduto, fin da subito, in lui e in tutti i calciatori che fanno parte della rosa, da Malcuit a Petagna. Questo è uno dei motivi per cui l’allenatore toscano è riuscito a conquistare Napoli ed il Napoli dal primo momento.