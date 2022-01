Gazzetta – Dopo l’arrivo di Tuanzebe, il Napoli sta bene così

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parlando della situazione calciomercato in casa Napoli:

“Il Napoli sonda il mercato programmando il futuro prossimo. Centrato quello che era l’obiettivo prioritario per gennaio: è arrivato Tuanzebe in prestito dal Manchester United, per prendere il posto lasciato libero dalla partenza di Manolas. Il centrale inglese ha già esordito nella squadra di Spalletti. Non ci sono altre urgenze di organico legate a questa sessione di mercato in casa azzurra”