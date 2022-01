Fedele: Lobotka come Pizarro? Voi non state bene

Enrico Fedele ha parlato dell’ultimo periodo del Napoli e non solo, nella trasmissione l’Infedele; in onda su Televomero:

“Gli azzurri possono lottare fino alla fine, ma solo qualora l’Inter rallentasse la sua corsa. Per come la vedo io la compagine di Simone Inzaghi è la più forte del lotto. Elmas? Parliamo di un ottimo calciatore a livello di qualità, ma a volte evapora, si perde. Lobotka come Pizarro? Voi non state bene. Si tratta di un distributore di gioco, ma non verticalizza e non ha il calcio lungo”.

“Luciano Spalletti vada a confessarsi per avere paragonato Demme a Pizarro: sono due calciatori molto diversi tra loro, non c’è alcuna analogia”, ha aggiunto Enrico Fedele.

Su Fabian Ruiz: “Un calciatore come lo spagnolo deve giocare sempre perché ha il goal nelle gambe. Io lo sposterei sempre venti metri più avanti e non indietro”.

Su Koulibaly: “Calciatore fondamentale anche perché fa il regista da dietro. Anche quando sbaglia è un giocatore di primaria importanza per mister Luciano Spalletti”.