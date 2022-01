TuttoSport – Il Napoli lancia la sfida all’Inter: i motivi della speranza

Il Napoli è finito al secondo posto con un girone di ritorno iniziato nel migliore dei modi.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, non si può accantonare il sogno scudetto con soli 7 punti di distacco dall’Inter di Inzaghi. Il Napoli ha resistito nel periodo di massima emergenza e la tenacia messa in campo gli ha permesso di poter credere ancora nel tricolore: “Dieci punti in quattro giornate e secondo posto riacciuffato anche grazie alle performance in calo delle rivali: Inter 7 punti in tre partite, poi Milan 7 punti in quattro gare, Atalanta 5 punti in tre sfide e Juventus 8 punti in quattro match. Dopo il successo nel derby con la Salernitana il coach Spalletti ha concesso alla squadra due giorni di riposo totali, poi da domani comincerà un lavoro di potenziamento così da dare l’ energia che occorre per provare a lanciare la rimonta-scudetto.

La sfida del 13 febbraio sarà decisiva a tal proposito: “Sì, il Napoli ora ci crede, perché le numerose assenze si stanno assottigliando e la Coppa d’ Africa avrà fine il 6 febbraio: per il big match contro l’ Inter il 13 febbraio allo stadio Maradona, gli azzurri dovrebbero essere nuovamente a pieno organico. Spalletti sa che il peggio è alle spalle ed i nove assenti, senza i quali conquistò un pareggio pesantissimo in casa della Juventus, stanno per diventare un brutto ricordo”.