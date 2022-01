Jeremie Boga, esterno appena trasferitosi dal Sassuolo all’Atalanta e spesso accostato al Napoli, ha parlato al sito della Dea della nuova esperienza.

“Atalanta? Aspettavo da tempo questo trasferimento, l’Atalanta è una squadra che da tanto fa bene in Serie A. La 10? A Sassuolo avevo il 7, ma il 10 è un numero che come tutti volevo fin da bambino. Arrivare in questo club rappresenta un forte salto di qualità, è il matrimonio perfetto potrei dire”.