La Salernitana ha preso Luigi Sepe. Nuovo portiere per Colantuono, il comunicato ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del portiere classe ’91 Luigi Sepe”. Sarà lui il primo portiere, con Belec che potrebbe andare in Serie B. Se resta, Belec sarà il secondo, se no lo sarà Fiorillo.