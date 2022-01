Il CT Mancini ha ufficializzato la lista dei 35 calciatori che prenderanno parte allo stage dell’Italia dal 26 al 28 gennaio 2022.

Torna a sorpresa Balotelli, mentre per la prima volta è convocato Joao Pedro. Prima volta anche per alcuni giovani, come Scalvini e Fagioli. Tre i calciatori del Napoli: Meret, Di Lorenzo e Insigne.