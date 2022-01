CLAMOROSO – Fiorentina, il ds Pradè: “Vlahovic? Porte aperte a tutti, anche alla Juve. Possibile una sua cessione a Gennaio”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé ha parlato a Sportitalia e fra i vari temi toccati è tornato anche sulla possibile cessione di Dusan Vlahovic a gennaio:

“Abbiamo ricevuto offerte importanti a gennaio, le abbiamo valutate, erano offerte sostanziose ma non abbiamo mai avuto riscontro dall’entourage del giocatore. Tutte le nostre porte sono aperte perché vogliamo capire cosa vogliano fare gli agenti del calciatore e lo stesso giocatore. Siamo aperti anche a sederci nuovamente, abbiamo fatto offerte per il rinnovo. Abbiamo offerte importanti per poterlo cedere in maniera forte. Non ci possiamo permettere di perdere il giocatore a parametro zero. Porte aperte anche per la Juventus? Le porte sono aperte, noi aspettiamo di sapere qual è l’intenzione del giocatore”.

“Erano tutte proposte molto valide e soddisfacenti con delle modalità di pagamento a cui alla Fiorentina andava bene ma non si è potuto andare avanti con altre discussioni perché non c’era mai un contatto con il calciatore per chiudere l’operazione. La sua valutazione è sopra i 70 milioni, senza contropartite o modalità d pagamento a tanti anni. Ce lo ha imposto Commisso. Le porte sono aperte anche a Gennaio, non solo Giugno”.