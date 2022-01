Il Napoli continua a guardarsi intorno per la situazione terzino sinistro: sembra allontanarsi Tagliafico, più probabile per giugno Olivera.

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, con un post su Twitter, ha dato degli aggiornamenti in merito: né il Getafe né l’Ajax hanno aperto a un possibile prestito già per questa sessione di mercato per i propri laterali sinistri.