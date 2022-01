Alessandro Altobelli, ex giocatore e campione del mondo, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso de “Il Bello del Calcio” di Osimhen: “Il ragazzo non ha testa. Ha preso due volte il Covid stando in giro in Nigeria. Il Napoli ha bisogno di un bomber: con un attaccante forte sarebbe primo senza problemi. Ai miei tempi i giocatori erano diversi soprattutto sul piano del carattere”.