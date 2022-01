Schira: “Tre squadre di Serie A monitorano Gatti. C’è anche il Napoli!”

Federico Gatti, difensore centrale 23enne del Frosinone, è uno dei calciatori più seguiti tra i club di Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, ieri sera al Tardini, in occasione del match tra i ciociari e il Parma, c’erano gli scouting di tre squadre per monitorare il calciatore nato a Rivoli. Si tratta del Napoli, della Juventus e del Torino:

Yesterday at Tardini Stadium for Parma-Frosinone there was a scouts of #Napoli, #Juventus and #Torino to monitore #Frosinone’s centre-back Federico #Gatti (born in 1998). #transfers