Il Napoli è interessato a Nicolas Tagliafico dell’Ajax, ma per diversi motivi la trattativa non è affatto semplice. Per arrivare al giocatore argentino, bisogna “vedersela” anche con l’allenatore dei lancieri, Erik ten Hag, che ha dichiarato di volerlo tenere con lui almeno fino alla fine della stagione (clicca qui per saperne di più).

Secondo quanto riporta Il Mattino, Tagliafico non ha cambiato idea sul proprio futuro: visto lo scarso minutaggio e l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, la sua volontà è quella di cambiare aria per non perdere l’occasione di giocare i Mondiali. Il Napoli resta in attesa, insieme al Barcellona e al Chelsea; ben più defilato, e ormai fuori dalla corsa, il Marsiglia.