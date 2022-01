Bruscolotti: “Campionato falsato! Giocare adesso per il Napoli è tutta un’altra cosa”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia del derby tra gli azzurri e la Salernitana. Queste le sue parole: “Questo campionato è falsato! E’ chiaro, tutti hanno momenti di difficoltà; ad esempio, giocare adesso per il Napoli è tutta un’altra cosa. Salernitana? Penso che possa avere qualche rinforzo, ma ci vorrà un miracolo per salvarsi”.