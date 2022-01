UFFICIALE – Milan-Juventus, cambia la designazione: il nuovo arbitro

Big match del weekend è la sfida tra Milan e Juventus. La sfida inizialmente era stata assegnata alla guida di Daniele Orsato, che era indisponibile per l’evento. La designazione è passata allora all’arbitro Marco Di Bello. Di seguito il comunicato dell’AIA: “Si comunica che l’Arbitro Daniele Orsato, designato per la gara Milan – Juventus, valida per la 4ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/2022, sarà sostituito dal collega Marco Di Bello inizialmente designato come VAR. Al suo posto Aleandro Di Paolo.

MILAN – JUVENTUS Domenica 23/01 h. 20.45

DI BELLO

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI”.