Si allontana Julián Álvarez, attaccante argentino del River Plate accostato al Napoli per il dopo-Insigne. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, il classe 2000 è molto vicino al Manchester City: gli inglesi avrebbero offerto 16 milioni di euro più bonus, ma il River Plate richiede il pagamento della clausola rescissoria di 20 milioni. Ad ogni modo, filtra ottimismo in casa City per il raggiungimento dell’accordo.