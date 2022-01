Nando Orsi: “La parola Scudetto nel gruppo del Napoli non è più un tabù”

Nando Orsi, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“La parola Scudetto nel gruppo del Napoli non è più un tabù. Questa è una cosa importante, guardando avanti si hanno degli stimoli. Il Napoli è una grande squadra, ha un grande organico: è giusto che che puntino a qualcosa di importante. Meret? Sapere di non essere titolare ti penalizza, era partito facendo parte degli 11 iniziali ma poi con Ospina il Napoli non ha più perso”