Montefusco: “Giocare Napoli-Salernitana non ha senso. Su Osimhen…”

Enzo Montefusco, allenatore, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“La Lega non ne azzecca una. Il campionato è falsato, come si fa a giocare contro la Salernitana già in difficoltà e senza tantissimi giocatori? Offesa anche per i tifosi. I protocolli si devono fare per dare serenità però servono a poco, ci saranno dei problemi. Onestamente Napoli-Salernitana è una partita che ora non ha senso. Non faccio un discorso per me ma per il calcio. Come fa una società ad andare in campo con giocatori che non stanno bene?”

“Come cambia il Napoli con Osimhen? In 30 metri di campo può combinare qualsiasi cosa, deve trovare condizione e il coraggio nel contrasto con l’avversario. Chiaramente in ogni azione i difensori cercheranno di usare le braccia un po’ di più. Deve stare attento ma questo dipende dalla sua mentalità e dal suo carattere”.