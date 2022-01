Gerardo Martino, CT del Messico, ha diramato la lista dei convocati per le prossime gare valevoli per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Presente anche l’azzurro Hirving Lozano che, insieme alla sua nazionale, sfiderà Giamaica, Costa Rica e Panama. Di seguito la lista completa:

Dimos a conocer la lista de convocados para nuestros próximos partidos de Eliminatoria rumbo a 🇶🇦 2022.#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/rG1IDu10cD — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 21, 2022