Mertens, il Roma: “Sembra uno scugnizzo, ma potrebbe non bastare”

Dries Mertens è stato contattato da una squadra di MLS, così come Lorenzo Insigne. Lui, però, vorrebbe restare in azzurro e per questo motivo ci sta pensando, sperando di rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Come riporta Il Roma,“sarà nato anche in Belgio ma le sue parole da scugnizzo al giornale sportivo hanno avuto l’effetto desiderato. I tifosi si sono schierati tutti dalla sua parte sperando che De Laurentiis faccia la scelta di trattenerlo. Ma potrebbe essere tutto inutile e a quel punto i dollari faranno molto comodo”.