Krol: “Il Napoli non deve smettere di credere nello scudetto. Tagliafico? Lo vedrei bene in azzurro”

Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del Napoli in questo campionato: “Il Napoli non deve smettere di credere nello scudetto, in questo periodo soprattutto cos’ delicato che può cambiare tutto all’improvviso. La squadra azzurra ha tenuto a lungo il primo posto e possono succedere tante cose che cambiano il destino del campionato. Tagliafico? Lo vedrei bene all’ombra del Vesuvio, ha una grande mentalità e vuole sempre vincere. Ha vinto anche la Coppa America con l’Argentina dimostrando il suo valore. Anche se attualmente il tecnico preferisce Blind, è comunque un elemento importante”.