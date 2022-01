Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è tornato ieri ad allenarsi con il gruppo ed è pienamente recuperato per la partita contro la Salernitana di domenica. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, Luciano Spalletti non ha ancora deciso se schierarlo da titolare o no, visto che l’attacco contro il Bologna ha dato enormi garanzie.