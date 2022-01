Thomas Vermaelen si ritira dal calcio giocato: il trentaseienne belga chiude la sua lunga carriera e diventa assistente del commissario tecnico della nazionale belga Roberto Martinez. Tra le squadre più importanti della sua vita calcistica Ajax e Arsenal, ma anche una parentesi italiana alla Roma.

Il Napoli ha provato in varie occasioni ad avvicinarsi a Vermelen per portarlo all’ombra del Vesuvio, ma il trasferimento non è mai avvenuto nonostante la mediazione di Dries Mertens.