Mario Giuffredi, agente dei terzini del Napoli Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“È giusto non far giocare Napoli-Salernitana. Una squadra con venticinque elementi se ne ritrova positivi nove, è quasi un’ingiustizia scendere in campo. Di Lorenzo e Mario Rui? Sono tra i terzini migliori in Italia insieme a Theo, Faraoni, Hysaj, Pezzella, Biraghi, Parisi e ora rivedremo anche la rinascita di Conti”.