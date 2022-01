Delio Rossi: “Il derby tra Napoli e Salernitana è più sentito a Salerno”

Delio Rossi, ex allenatore della Salernitana, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del derby campano tra Napoli e Salernitana. Le sue parole:

SUL DERBY CAMPANO – “Conoscendo la rivalità, la partita tra Napoli e Salernitana è molto più sentita a Salerno, anche perché la storia dice che il Napoli è di casa in Serie A”.

SUL OSIMHEN E MERTENS – “Il Napoli gioca più verticale con Osimhen, a differenza di Mertens lui preferisce essere servito nello spazio. Spalletti è stato bravo a fargli capire di non venire mai incontro, perché nello spazio può far male. Mertens è un giocatore molto intelligente, sa leggere le situazioni, cosa non da tutti. Osimhen non ha queste caratteristiche”.

SULLO SCUDETTO – “Non è vero che le gare importanti sono solo gli scontri diretti, il Napoli per esempio ha perso punti anche contro squadre inferiori. Da due anni a questa parte ci sono delle variabili che possono cambiare tutto. Il Napoli è forte, ma l’Inter è la favorita per il titolo, anche perché ha avuto meno casi COVID-19”.