Colantuono: “Contro il Napoli rischiamo anche che qualcuno si infortuni perchè fuori allenamento. Noi rispettiamo il regolamento, ma non è chiaro”

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, in conferenza stampa ha commentato la sfida contro il Napoli e le condizioni nelle quali si presentano: “Il protocollo e il regolamento sono poco chiari. Due calciatori si sono negativizzati e non si sa se potranno aggregarsi perché devono effettuare i test di sforzo. Altri otto hanno il Covid e per questo fuori dai giochi. A Napoli si arriverà veramente con mille difficoltà. Ci sono cose che non riesco a capire. Speriamo che domani non ci siano altre sorprese sui contagi del gruppo squadra. Naturalmente giocheremo, ma vorrei sottolineare che oggi non abbiamo fatto allenamento. Inoltre chi non è al top potrebbe andare incontro ad infortuni e poi c’è anche la squalifica di Ranieri. Noi abbiamo sempre rispettato e rispetteremo i regolamenti, ma non sono chiari. Alcuni fuori allenamento scenderanno in campo perché c’è bisogno. Nessuno mette in dubbio che il Napoli era favorito anche con noi al completo ma ora dovremo fare uno sforzo enorme, ringrazio in anticipo chi scenderà in campo con zero allenamenti sulle gambe. Restiamo sempre concentrati sul derby”.