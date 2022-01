Auriemma: “Tagliafico? L’affare è sospeso perchè Spalletti ha bloccato tutto: il motivo”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’, per parlare dell’affare tra il Napoli e Tagliafico che nonostante l’interesse del Napoli pare che Spalletti l’abbia bloccato per il momento. Queste le dichiarazioni del giornalista sportivo all’emittente: “Tagliafico? Il Napoli ha mostrato sicuramente l’interesse contattando l’agente del giocatore, ma la trattativa non andrà avanti perchè Spalletti non trova la figura del calciatore utile in questo momento. L’allenatore del Napoli ha bloccato tutto perchè per adesso ha fatto capire che non ha bisogno di un’esterno sinistro, per ora non è saltata ma è sospesa”.