Ajax, ten Hag su Tagliafico: “Lotterò affinché resti con noi”

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, è intervenuto dopo la partita di coppa nazionale vinta per 9-0, parlando di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro nel mirino del Napoli. Le sue parole:

“Lotterò affinché resti, con lui abbiamo sette difensori. Senza avremmo un organico ridotto. So, però, che per lui è importante giocare. Bisogna dimostrare professionalità e lui lo fa: ieri ha giocato, ha dato spinta alla squadra, ha messo passione e qualità. Deve lavorare sodo in allenamento, essere paziente e farsi trovare pronto”.