Mario Giuffredi, agente del terzino del Verona Nicolò Casale, ha spiegato la situazione di mercato del suo assistito a Radio Punto Nuovo:

“Casale per me dovrebbe rimanere al Verona per continuare a crescere, ma fino al 31 gennaio può succedere di tutto. Piace a due, tre squadre, vedremo cosa accadrà, è anche grazie a Tudor se sta crescendo tantissimo”.