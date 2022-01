Sconcerti: “Per restare a Napoli, Mertens dovrà rinunciare a qualcosa e lì si vedrà l’amore”

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le parole di Dries Mertens all’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Se Mertens ha detto che non lascerà Napoli per i dollari vuol dire che non andrà in America. Il suo contratto è in scadenza e lui prende 5 milioni di ingaggio, all’età di 34 anni. Di questi tempi 10 milioni lordi all’anno sono veramente tanti e vista anche l’età sarebbe veramente un lusso con Osimhen in squadra. Se vuole veramente restare all’ombra del Vesuvio, ci riuscirà ma dovrà rinunciare a qualcosa e li si vedrà l’amore”.