Pizzul: “Mertens ha dimostrato negli anni il suo amore per il Napoli”

Bruno Pizzul, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Mertens e del suo amore per il Napoli. Di seguito le dichiarazioni del giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Quell’amore che prova Mertens per il Napoli è una cosa saputa, l’ha dimostrato con gli anni anche non tenendo in considerazione il nome che darà a suo figlio. Salernitana? Una gara importante per la squadra di Spalletti che dovrà confermare i risultati e dimostrare di aver trovato la giusta forma, che fin qui è mancata, per affrontare le restanti partite del campionato”.